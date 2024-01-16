義務役1年役期今年起恢復，分為8周入伍訓、44周部隊訓。國防部今指出，入伍訓最後階段將實施為期5日期末鑑測，若不合格便不得先領1萬800元專業加給。（示意圖 ／ 中時資料照）

義務役1年役期今年起恢復，分為8周入伍訓、44周部隊訓。國防部今指出，入伍訓最後階段將實施為期5日期末鑑測，若不合格便不得先領1萬800元專業加給，將留訓一周，若再不合格，則先按照抽籤單位報到，每月實施補測，合格才能領專業加給。

國防部16日召開「一年期義務役入伍接訓整備概況」記者會，陸軍參謀長陳建義中將於會上說明，根據役政司年度預畫，首年預計徵集9127名役男，由陸軍接訓7514人，依役男戶籍地，區分北、中、南、東地區，分別於步兵206旅等五個單位實施入伍訓練，共計12梯次。第一梯次（陸軍2266梯）徵集670人，於1月25日入伍，分由步兵206旅（北）、302旅（中）、203旅（南）負責接訓。

針對訓練課程規畫，陳建義說，分為8周入伍訓及44周部隊訓，入伍訓採4個階段施訓，第一階段（第1週）為軍人核心價值，以軍人核心價值、基礎體能、戰技訓練為訓練主軸，強化役男守法、愛國意識，並培育實戰化訓練所需肌、耐力。

第二階段則是第2至5周，主要為基礎訓練，以步槍射擊、手槍及機槍機械訓練及戰鬥教練基礎訓練為主軸，以建立役男武器操作及戰鬥教練基礎。第6至7周的第三階段，為進階暨組合訓練，以步槍射擊進階訓練、戰鬥教練組合訓練為主軸，藉模擬戰場實景，強化夜間射擊能力，使役男具備武器運用自信心。

最後的第4階段在第8周進行，即為期末鑑測，以體能戰技、步槍鑑定射擊、3天2夜晝夜連續綜合戰鬥教練為鑑測主軸，並以實戰化場景，執行役男入伍訓練成效驗證。

陳建義表示，期末鑑測為期5日，針對入伍訓練各階段訓練重要課程，區分「體能戰技」、「步槍鑑定射擊」及「三天二夜綜合戰鬥教練」等三大類實施鑑測與評鑑，以驗證役男訓練成效。若鑑測總評不合格，將留訓1周，針對不合格項目實施輔訓與補測。

陳建義強調，補測後總評仍不合格者，則不核發專長證書，並不得支領1萬800元專業加給。

國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謨少將補充，今年開始，無論是一年義務役或是4個月軍事訓練役，入伍訓均統一為8周，從最基本的法治愛國教育，到進階戰傷救護、基本體能、實彈射擊、手榴彈實彈投擲，期末鑑測則實施三天兩夜的戰術行軍、野外宿營、震撼教育。

劉慎謨表示，今年嚴格要求戰鬥教練、兵器教練，以射擊為主，若期末鑑測不合格，隔周將實施補訓跟補測，若再不合格就不核發結訓證書，也就是役男沒辦法領專業加給，待下部隊後，由單位主官持續管制，每個月駐地成效驗收會實施合格簽證，「什麼時候合格，什麼時候才能領專業加給」。

針對留訓、補訓一周，劉慎謨表示，同一時間同梯役男下部隊，待補測完，會通知單位帶回。陳建義則說，若補訓仍未合格，還是要依照抽籤單位報到，接訓單位會在每個月依其不合格項目實施補測跟簽證，合格後才能領專業加給。