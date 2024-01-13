台中市立委選戰，在藍營最強母雞盧秀燕督軍下成功由綠6席變藍6席，對此，國民黨台中市黨部主委顏文正表示，選民用選票教訓綠委，立委是要到中央爭取建設，不要再卡台中建設了。

台中中五選區成功由綠轉藍，光復盧秀燕本命區，新科立委黃健豪肯定，市長在選舉過程中給他很多的幫助，包設定台中需要推動更的建設的議題幫助他很多，他也承諾未來進入立法院繼續推動台中重大建設。

台中盧秀燕帶領台中F4：黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔以及林家興等人力拼立委選戰，其中3人成功勝選，對此國民黨台中市黨部主委顏文正說，綠營6個立委只給台中228億預算，如何對台中市民交待？台中市民用選票教訓綠委，立委一定要到中央爭取經費回來建設台中，不是聽從黨意，「台中市是大城市不要再卡我們了！」

黃健豪也說，這是台中的勝利，有這麼多新一代進入國會改革，他也希望大家進入立法院當台中人的後盾。