屏東立委二選區（屏南）激戰不斷，最終由民進黨籍徐富癸（左二）出線，屏東縣長周春米（右二）趕至現場道賀。（謝佳潾攝）

民進黨籍徐富癸自行宣布當選屏東第二選區（屏南）立委，依中選會計票結果顯示，徐大贏2萬6776票，對此，徐富癸謙虛道，有比預期的還要好，但選贏後沒有時間休息，除要謝票外也要盡快籌備服務處相關工作，以便2月1日上任後馬上展開服務。

徐富癸說，他一直都是政治幕僚，從來沒有想過會站在這舞台上變成候選人，且還有機會當選立委為屏東、為台灣打拚，他的內心真的很感動也激動，感謝屏南鄉親給他這個機會，感謝鄉親選擇了正派、清廉、有經驗的人。

徐富癸還說，參選這5個多月的過程中，很感謝賴清德、蕭美琴，還有一路栽培他的前屏東縣長潘孟安及曹啟鴻、與現任縣長周春米，在這段時間為他的選情緊張。

依據中選會計票結果，徐富癸得10萬8923票，蘇孟淳得8萬2147票，徐大贏蘇2萬6776票，對此，徐富癸謙虛道，有比預期的稍微好一點，但這不是他的因素，而是團隊一起努力打拚的結果，他雖然起步晚但有大家陪他大街小巷走，一步一腳印爭取鄉親的支持，讓他充滿信心，也知道地方的需求在哪裡。

「當選也是承擔責任的開始。」他承諾，未來將在中央配合賴清德、在地方配合周春米，扮演好中央與地方的最佳橋樑，同時也將盤點每個鄉鎮發展重點及法令政策不明確的地方，他都會持續推動改善、努力讓屏東變得更好。

談及「大贏」後是否要先休息一下？徐富癸堅定道：「我沒有時間可以休息，因為明天要開始謝票，謝完票後要籌備服務處設置相關工作，2月1號上任後就要開始展開服務工作，所以沒有休息的空間！」

周春米指出，徐富癸雖然是去年8月臨危授命參選，但是團隊眾志成城，她以競總主委為榮，以徐富癸的老長官為榮，徐富癸是一個勇者，他與太太一步一腳印，得到認同和肯定，徐富癸之所以可以在這麼短的時間得到肯定，是因為他20年的服務、走闖，他從仁者變勇者，為民進黨守下屏南關鍵一席。