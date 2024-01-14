「賴蕭配」當選正副總統，國防安全研究院國防戰略所所長蘇紫雲今天指出，賴清德團隊主張依循「蔡英文路線」，因此，維持現狀的基本路線不會改變。但民進黨國會席次大幅縮減，反映出選民選擇民進黨的國家安全路線、但期望立法權制衡。

國策研究院今天舉辦「2024台灣大選後新政展望與挑戰」座談會，亞太和平研究基金會執行長董立文表示，在去年11月舊金山「拜習會」後，美國總統拜登與對岸領導人習近平在台灣議題上已經相互摸底與達成新溝通情況下，2024年兩岸關係發展的大架構已然呈現。

他說，在台灣選舉前夕，習近平似乎著力於改善中美關系，連續表現善意，包括應允於1 月10日恢復美中國防政策協調會，以及派出中共中央對外聯絡部部長劉建超訪美，連續跟美國副國安顧問費納，與國務卿布林肯在華府會見。

不過從「拜習會」至今，中共軍機軍艦仍舊持續擾台，董立文推測，所謂的「維持現狀」，中美雙方有不同的理解，對習近平而言，20大所宣示的對台政策、統一進程與以灰色行動所改變的台海局勢就是「現狀」。簡言之，一切運用的非戰爭手段，都符合對美國所承諾的「維持現狀」，此即拜登與習近平在台灣議題達成新溝通的結果對兩岸關係的制約。

蘇紫雲指出，賴清德當選象徵新政府團隊誕生，蔡英文總統同時也進入看守期，進入「後蔡英文時代」。延續執政的賴清德團隊主張依循「蔡英文路線」，也就是：堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國臺灣的前途，必須遵循全體臺灣人民的意志。

因此，他說，賴清德維持現狀的基本路線不會改變，且賴也表達與北京當局對話的態度。至於中國大陸方面，可能採取觀望態度，持續保持外交、經濟張力，但不致採取軍事演習等升高對峙的行動。

賴清德當選代表民進黨長期執政得以延續，但代表立法權的國會席次則大幅縮減，蘇紫雲表示，政治學的民主選舉鐘擺效應沒有完全發揮，反映出選民的可能心理，一方面選擇民進黨的國家安全路線、但期望立法權制衡。

雖然國會席次的結構三黨不過半，但他觀察選舉的國防政策，都是強化國防預算與戰備，因此可望持續強化台灣自衛能力，僅在部分戰力的投資選項微調。

近年美國為主的民主陣營國防戰略除聚焦供應鏈安全外，也強調跟潛在盟國、夥伴擴大國防工業合作，蘇紫雲認為，國防自主具有新的空間，未來除持續強化防衛戰力的提升外，也有機會持續擴大打進美國供應鏈，並兼顧國防自主裝備的生產，賴清德的國防路線大方向不會改變，但隨著情勢發展或國會三黨未過半可能有細部調整。

此外，針對中共在大選期間持續以氣球入侵我國領空，他說，此一高度為我國飛航情報區A1、M750國際航線，以及W4、W6等民航航路高度，恐有潛在飛安威脅，呼籲中共停止此一無效騷擾且危及飛安之作為。我國也可評估與友盟合作，加速發展或導入雷射防空系統，以應對此類低成本的空中威脅。