民進黨總統當選人賴清德今（15）日退出新潮流，消息震撼外界，相關新聞被轉傳至社群平台PTT後也引發鄉民們熱議，直呼「還以為退出民進黨了」、「要有賴系了」。

新潮流今發新聞稿表示，在和賴清德討論之後一致同意 ，總統不但是國家元首、身負帶領政府和主持國政的重任，在黨內更是團結象徵，因此，基於對總統職位的尊重，賴不再是新潮流成員。另外，新潮流總幹事、前立委段宜康也補充說明，此事在選前就已開始討論，大家都認為賴清德不是新潮流成員，對國家會比較好，所以，沒有主動退出的問題。

鄉民留言。（圖 / 擷取自PTT）

此新聞引發ptt熱議，其中許多鄉民表示「我還以為退出民進黨了」、「所以呢？退出民進黨再說啦」、「不都在民進黨嗎」、「退出又怎樣」、「這就有點假了，沒必要啊」。

不少人也推測，賴清德是要建立自己的派系，「因為要有賴系了，還有新潮流很不方便」、「他也知道新潮流很臭」、「要成立賴皮流了」。