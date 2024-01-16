桃園市大園區后厝國小今年有14名畢業生將參與單車環島之旅。（大園區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區后厝國小15日前往大園區公所快閃宣傳。（大園區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區后厝國小15日前往大園區公所快閃宣傳。（大園區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區后厝國小15日前往大園區公所快閃宣傳。（大園區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區后厝國小第11屆也是該校最後一次單車環島，將於今年3月啟程，展開12天冒險之旅。（大園區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區后厝國小有「全台灣騎最遠的小學」美譽，校方每年都會帶畢業生展開自行車環島之旅，總里程超過1000公里，盼學生發揮潛力、收穫獨特回憶。今年邁入第11屆，預計3月出發，這也是該校因航空城徵收廢校前最後一次單車環島，別具意義。學子們也到大園區公所快閃演出，宣傳學校特色。大園區長余誌松也勉勵學子們，肯定大家挑戰極限的決心。

后厝國小校長王建興表示，校方自2010年起發起單車環島，今年邁入第11屆，今年六年級畢業生有14位將參與，校長與2位教師全程陪同，預計3月7日至18日展開環島之旅。近日已開始行前訓練，規畫短程、長程路騎，最遠騎到淡水八里，讓學生們做好萬全準備。

后厝國小學生昨騎單車赴大園區公所快閃宣傳，學生們帶來「蛇青劫起」的舞獅劇碼，其中獅子勇猛抓住毒蛇的橋段，是象徵孩子克服困難的勇氣。同時還有韓風流行舞蹈「Queencard」，及熱情洋溢團體舞蹈「Y.M.C.A.」表演，帶動現場氣氛。

余誌松說，后厝國小學生單車環島是一項極限任務，更是一場台灣人文風貌的饗宴，對於學生日後人格養成與生涯規畫，必定更豐富多元，這場快閃活動不僅是學生們決心與毅力的宣示，也期待這群勇敢的畢業生，在這趟1000公里的冒險中，創造屬於他們的傳奇，並將后厝國小及大園人的熱情傳遞給全台灣。

王建興指出，這次環島會將學校的舞獅、自行車等特色，帶到台灣各個角落，包括高雄駁二、宜蘭頭城農場等地，首場快閃就選在大園區公所。他也說，有些事現在不做，一輩子都不會做了，單車環島能激發孩子的潛力，在困難中相互打氣，盼活動順利圓滿，平安返程。

王建興也鼓勵學生們，在這次挑戰中發揮潛力，並期待他們能在歷經1000公里的旅程後，收穫更多的成長和回憶。余誌松提到，感謝大園家長會長協會、社區民眾支持與鼓勵，也謝謝各里長關心，更感謝后厝國小全體師生努力付出，祝后厝國小環島之旅圓滿成功。