全台生育率下降，各地方公所紛紛祭出補助，鼓勵民眾「增產報國」，花蓮壽豐鄉去年開辦每胎1萬元生育津貼，吸引88位新生兒父母申請外，全年新生兒人數更破百位，為持續提高全鄉生育力，今年再加碼1萬元，若再加上縣府的2萬元生育補助，等同每生一胎可領到4萬元，盼能成為父母育兒路上的助力。

壽豐鄉內人口數約1.8萬人，其中鄉內新生兒人數逐年下降，更在近年跌破百位，鄉公所擔心全鄉邁入高齡社會，鼓勵家長生小孩，去年透過自治條例發放育津貼1萬元，全年共有88位新生兒父母申請，新生兒人數也從前年91位增加至108位，顯見補助對提高生育力有一定效果。

鄉公所表示，生育津貼開辦迄今廣獲鄉親好評，去年底在鄉代會支持下，決定今年度再加碼1萬元，1月1日起，每胎可領2萬元，截止16日止已有3人獲得補助。

壽豐鄉長曾淑懿說明申請規則，今年起新生兒父母（含未婚）一方持續設籍壽豐鄉滿6個月以上，且申請時持續在籍者就獲得資格；或新生兒經設籍本鄉滿6個月以上之生父認領登記。申請生育津貼應於新生兒出生日起90天內向公所提出申請，逾期不予補助。

鄉公所補充提醒鄉民申請生育津貼須到公所填寫、提交申請書、申請人身份證及印章、戶口名簿或戶籍謄本正本、申請人存摺影本；委託申請者則要帶受託人身分證及印章。

此外，花蓮除有縣府2萬元的生育補助及5000元以上的育兒津貼，富里鄉每生1胎可申請8萬元生育津貼補助，為全縣之最，若再加上育兒津貼2萬元，每胎可領到10萬元。

秀林鄉、吉安鄉、萬榮鄉補助1萬元；鳳林鎮除生育補助2萬元，1到4歲每年還可領取2.4萬元生日禮金；卓溪鄉補助3萬元；豐濱鄉出生至4歲期間，如未將戶籍遷出者，4年共可領到8萬元。