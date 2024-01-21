基隆市警察局長翁群能（前右）視察大武崙派出所，與基層員警進行面對面溝通，並慰勉同仁的辛勞。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警察局局長翁群能17日才剛接任，21日上午起，便陸續到基隆市交通警察隊及四分局轄下的大武崙派出所、一分局的延平街派出所視察，透過與基層員警對話與實地訪視，了解基隆市市政及市民實際的需求。

曾經出任桃園市交大大隊長的翁群能，21日上午便先視察基隆市交通警察隊。接著在隊長張豫立陪同下，實地至東岸廣場及信二停車場等假日容易壅塞的交通節點實地勘察，也向在場執行交通疏導勤務的員警同仁問候，慰勉同仁的辛勞。

翁群能也指示交通隊，除了日常上下班交通尖峰時段的「典型」交通疏導外，同仁們更應該掌握如市區重要活動、假日景點、用餐時段等「非典型」交通尖峰時段，透過預先規畫，派員加強疏導，才能夠維護基隆市的交通順暢、降低事故發生機率。

另外，翁群能也在21日下午先後到四分局的大武崙派出所及一分局的延平街派出所視察。翁群能認為，只有與基層同仁透過面對面的溝通，才能了解轄區的實際狀況，也能夠透過了解基層，共同努力為民眾打造更安全的社會環境。