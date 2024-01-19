歲末年終，家家戶戶歡慶團圓的時刻，從尾牙、年夜飯一路吃到春酒，再加上工時長，工作壓力大，少運動的生活型態，使得一般民眾出現肥胖問題及代謝症候群的機會大為增加，國立陽明交通大學附設醫院肝膽腸胃科醫師林毅軒表示，胃食道逆流症的發生率節節上升，目前已然成為胃腸科門診最常見的疾病。

林毅軒說明，胃食道逆流症的典型症狀，包括有胃酸從胃逆流上來食道，造成口腔或喉嚨有酸酸的味道或胸口灼熱（火燒心）、胸口悶痛等，特別會在吃得很飽、彎腰、平躺或夜間睡眠時發作，嚴重時常會影響患者之生活及睡眠品質。

他說，此外，胃食道逆流症也可能以非典型的症狀來表現，如胸痛、長期咳嗽、喉嚨異物感及聲音沙啞等，這些症狀常會使患者以為心臟、呼吸、耳鼻 喉科等方面出現問題，最後輾轉才被診斷出來是胃食道逆流症。

林毅軒指出，胃食道逆流症需要仔細的病史詢問，包括症狀出現的時機及是否有合併常見的危險因子，配合身體理學檢查，達到初步的臨床診斷，而常用的確定診斷工具有胃鏡檢查、食道壓力檢查及多管腔食道內阻抗併酸鹼度檢測儀，這些檢查可以提供更精確的評估，進而對症下藥。

林毅軒呼籲，胃食道逆流根據臨床經驗，越早就醫效果越好！透過治療及生活保健，都可以快速改善胃食道逆流的狀況，最重要的第一步就是調整飲食與生活型態，胃食道逆流症是現代人常見的文明病，多與肥胖、飲食及生活習慣不良相關。

他表示，因此除了減肥與體重控制之外，生活型態務必配合改變，例如保持規律的運動習慣及伸展操，以降低腹圍及腹內脂肪，避免暴飲暴食，餐後不要立刻平躺，飯後多散步以幫助消化之食物通過胃部進入十二指腸，睡前4小時不要進食等。

林毅軒表示，平時避免菸酒習慣，氣泡飲料或其他過甜、過酸的飲食也不可過量，以免胃酸分泌過多或是食道下括約肌過度放鬆，導致胃內食物或酸水逆流；如果時常有胃食道逆流的問題，還是建議要盡快到肝膽胃腸科求診，由醫師診斷並選擇最適當的治療方式。