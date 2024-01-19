交通部長王國材19日出席民航局局慶活動時說，並沒有接到準總統賴清德的徵詢電話。（范揚光攝）

總統大選結束，內閣進入看守時期，各界開始猜測內閣人事，交通部長王國材今被媒體問及有無接到準總統賴清德的徵詢電話，王笑著回應「沒有欸」。

王國材表示，昨日交通部召開部務會報，雖然現在進入看守內閣，但他仍告訴所有主管，把握在交通部每個時間，業務全力推動，不會有任何停滯。

媒體再問，若賴清德徵詢繼續擔任交通部長，是否會欣然接受？王國材說，這是假設性問題，他不方便回答。