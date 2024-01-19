美國在台協會（AIT）主席羅森伯格解讀聯合國大會2578號決議稱並不決定台灣地位，引發討論及爭議。前立委郭正亮指出，美國眾議院最近通過《不歧視台灣法案》，中美真正的外交戰現在才要開始。

郭正亮18日在《亮點交鋒》節目提到，美國國會最近又要醞釀提出另外一個法案，「我跟各位講，為什麼羅森伯格最近這個發言特別引人注意？」因為美國的外交，尤其是對中國的外交，向來都是行政優位的，「他不太會受到國會的...例如國會要來主導，他就跟進？不會的！」可是羅森伯格這個講法，就讓人家覺得：眾議院搞不好可以來主導一些重要的國際法案？尤其有關中國跟台灣的問題。

郭正亮指出，所以美國眾議院最近又通過了一個法案，叫作《不歧視台灣法案》，要求美國的財政部長，應該利用美國在國際貨幣基金組織IMF的影響力，讓台灣加入IMF。「又來了喔，又來了！」IMF也是聯合國的周邊組織，「一樣，也是問毛寧，毛寧（發言人）就代表中國外交部說了：台灣沒有任何根據、理由或權利參加聯合國或其他只有主權國家才能參與的國際組織！」然後又提到了《2758號決議》。

「她說：任何關於台灣參加國際組織活動的問題，都必須在一個中國原則下解決！」郭正亮表示，「以前美國跟中國是不談這個的，他就是一中原則，模模糊糊，美國就說一中政策，那到底一中原則、一中政策有什麼區別？不談吶！因為那個時候美國並沒有明顯碰到台獨崛起這種問題，那你現在碰到賴清德了。」

郭正亮強調，所以美國就直接碰到，他又要支持一中政策，又要支持兩岸互不隸屬，又不想得精神分裂症！「你知道吧？這個問題出現了！」所以我們就看到羅森伯格第一個把它丟出來，羅森伯格雖然是AIT，表面上是民間團體，可是她的老闆就是布林肯，所以大家就很有興趣：布林肯會怎麼談這個問題？

郭正亮直言，這個事實上就是美國面對賴清德當選，那你美國要怎麼去面對「台灣是不是中國的一部分」這個問題？你要在國際政治上做出解釋。「你認為這個東西中國大陸會沒看到嗎？不可能的」不然中國外長王毅幹嘛在埃及講《開羅宣言》？他就是警覺到了。「所以我跟你講，中美的外交戰，中美有關台灣的真正的外交戰，現在就要開始了！」