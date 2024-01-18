民進黨賴蕭配雖然贏得2024總統大選，但立委選舉綠營卻輸掉不少席次，慘跌到51席，讓藍營的52席加同一陣線2席無黨籍成為國會最大勢力。綠營名嘴王瑞德在《鄭知道了》節目直批，民進黨中央對搶救義川大兵的資源挹注不夠，要不是大家拚命救，可能還會再輸5席，只剩46席立委。

王瑞德表示，「這一次相關的選情，我跟各位說，記不記得所有的民調顯示，在總統票（口誤，應為政黨票）都是輸給國民黨？而且預估會輸一到兩席，是不是這樣？（旁邊提醒）政黨票啦！不分區會這樣輸嘛？後來翻過來最多的時候，看開票，最多贏28萬票喔！」

「如果再翻過去30幾萬票，那時我記得我跟冠廷一起說：好可惜，翻過30幾萬票我們多一席！你知道嗎？」王瑞德強調，「好可惜啊！為什麼？我問你：民進黨黨中央這次有把所有的資源，往搶救義川大兵這裡灌嗎？到處去空中（拍）排那個什麼美德什麼有的沒的？」

「在哪裡？新聞流量在哪裡？年輕人支持度在哪裡？你吸引力在哪裡？」王瑞德質疑，「花了這麼多資源在不應該花的地方，然後該挹注全國、孤注一擲...我問你，如果連蔡英文、如果連蕭美琴跟賴清德，都一再地提搶救義川大兵的時候，為什麼民進黨的黨機器，是沒有弄在一起的？」

王瑞德直言，「所以我覺得，這次不要沉湎在總統大選大贏，不要...沒這回事，你們立委輸到脫褲！要不是他們拚命救、大家拚命救的話，你知道本來預估民進黨，可能還會再輸5席，只剩下46席立法委員耶！」