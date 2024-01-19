2024年總統大選落幕，民進黨賴清德以40.05%得票率勝選，立委席次沒有過半，只拿下51席，成為「雙少數總統」。有人憂心賴清德是否會成為「賴一屆」？媒體人吳子嘉認為，不是4年，而是半年而已，賴清德上任6個月民調若不拉到過半數就完了。讓中天主持人馬千惠一聽大吃一驚 。

主持人馬千惠18日在中天《新聞千里馬》節目中問到， 賴清德眼前的問題很多，還是個雙少數總統，接下來4年，恐怕不好過，有人憂心他會不會成為「賴一屆」？吳子嘉回應表示，他覺得不是4年，而是半年而已。馬千惠聽了，大吃一驚 。

吳子嘉接著指出，賴清德上任後前面6個月的民調，若不拉到過半數就完了，就會變成垃圾時間 。馬千惠驚問，哪有垃圾時間那麼早的？吳子嘉回說： 「6個月不把民調拉起來，未來要怎麼拉呢？」

吳子嘉點出，賴清德要打貪，是很容易的事 ，而且賴清德若能跟在野黨或民進黨內的清流合作打貪，很快就會變成好總統；而這些國民黨內形象好的立委，也不敢動他，就變成也要挺他了。所以賴清德唯一的機會就是打貪，若不打貪，他就完蛋了。事實上吳子嘉近日在政論節目《關鍵時刻》中也大膽預言，賴清德退出新潮流後，一上任勢必大力打貪，且揮刀不分藍綠，否則面對困難的國際和兩岸形勢，他要怎麼突破？