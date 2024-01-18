2月1日新科立委將選出立法院長、副院長。國民黨18日推出韓國瑜、江啟臣搭檔，並表示只要民眾黨願意合作，副院長一職會優先給民眾黨推出的人選。媒體人吳子嘉認為，民眾黨主席柯文哲不會選擇「藍白合」。

吳子嘉18日在中天《新聞千里馬》節目中表示，韓國瑜選過總統，所以他的格局夠、份量也夠。吳子嘉說，他還有一個另外的觀點是，怎麼那麼早就把牌亮出來，因為一般來講民進黨內黨團會形成假投票。

吳子嘉接著表示，這一波國民黨立委很多都是新科立委，因為要尊重新科立委的勝選，也有投票權利來選立法院長，但卻很快就做出這個決定，這個決定是少數黨中央跟少數立法院重量級人士所做的決定，他認為，這不是一個民主的決定。

吳子嘉覺得，柯建銘以及民進黨立委林俊憲的表態之後，跟民眾黨的合作態度是保留的。林俊憲是代表民進黨主席、總統當選人賴清德，柯建銘則是代表大多數立法委員的意見．這兩個訊號出來以後，「綠白合」不可能。

吳子嘉指出，國民黨也迅速做出回應，「綠白合」破局態勢定調，只剩「藍白合」了，其實這也是虛的選項，他個人大膽假設，柯文哲不會選擇「藍白合」。