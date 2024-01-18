一名網友分享，最近看了一間小套房，月租5500元，房間擺設很簡單，但該有的都有，還有乾濕分離的廁所，但房間沒窗戶，讓他很糾結要不要租，也引起網友討論，不少人坦言，房子的租金還可以，但算不算貴要看地點，不過房間沒有窗戶是硬傷，只住短期還可以，長期住下來可能會生病。

一名網友近日在PTT上分享，最近在看房子，找到一間小套房，月租5500元，地點在比較鄉下的地方，而房間裡有一張床、桌子、椅子、電視與冰箱，還有乾濕分離的廁所，整體屋況還算不錯，看起來很乾淨又很新，唯一的缺點大概就是房間沒窗戶，不知道大家覺得這樣會很貴嗎？

貼文引起網友討論，「台北的話，算便宜，鄉下這價格沒窗戶貴」、「鄉下的話有點貴」、「在台北算很不錯，南部偏貴」、「台北便宜，中南部要看地方」。

不過許多過來人表示，房子CP值再高，沒有對外窗就是硬傷，短期住還可以，但長期住在那邊可能會生病。「沒窗戶的房間一律不考慮」、「沒窗戶跟住棺材有87%像」、「沒有窗戶會有很多問題」、「沒窗戶真的會生病，過來人提醒你千萬不要」、「沒有窗戶很像在坐牢，心情不好」。