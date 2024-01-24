寒流來襲不少外送員「自動休假」，導致許多人遲遲收不到餐點，一名網友分享，凌晨1點肚子餓，叫炸雞當宵夜，但等了2小時都沒收到，實在不想等了，卻發現取消訂單將無法退款，面對進退兩難的狀況，原PO上網求解，對此有內行網友表示，可直接聯繫客服說長時間未收到餐點，這樣通常就會退費。

一名網友昨在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上分享，凌晨1時40分透過外送平台點了炸雞，先刷信用卡結帳，怎料等了2個小時餐點都沒有送來，他想要取消訂單，卻發現無法退款，讓原PO很猶豫要繼續等，還是有什麼方式能拿回退款？

貼文引起網友討論，不少人看了吐槽說，天氣這麼冷，沒人要跑外送，「就沒什麼司機跑，這麼冷大半夜還敢訂餐，難道是梁靜茹給你的勇氣？」、「這個天氣1點以後點餐要看運氣，3點之後應該就沒什麼外送員了」；也有外送員無奈地說，這個天氣出來跑外送的很少，因此外送本來就會延誤，但很多客人都不會體諒，收餐的時候臉超臭。

另有網友則截圖「使用者條款」表示，透過外送平台下單，如果店家已經接單開始製作，消費者取消訂單，就不會退費；但如果是店家取消訂單，那就會退款，因此按照App裡面的機制退款，原PO很大機率不會拿到錢，除非事後去申訴。

但也有網友建議，不要用App直接退款，直接詢問外送平台客服，截圖表示自己已經等待2個小時都沒有收到餐點，應該怎麼處理，通常平台就會退款。