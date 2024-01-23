入冬最強寒流襲台，各地出現10度以下低溫，有網友選擇待在家不出門，但叫外送時發現許多餐廳沒外送員接單，都必須由顧客自取，因此上網發文抱怨，也有人認為平台應調整機制或薪資，否則天氣太熱太冷就找不到外送。

「快崩潰了！」一名網友在PTT八卦板發文表示，今天中午要吃飯叫外送，幾乎都變成自取，等到下班前想先點外賣，一到家直接有熱呼呼的食物，結果一樣沒有外送員送單，讓他感到無奈「今天是怎樣自由日，外送員放假逆？」

貼文引起討論，不少人跟著抱怨，「外送師愈來愈難伺候，颱風不送天冷不送」、「人家不爽不跑 不行嗎？」、「外送就是不想出門才想用，結果連外送員也不想出門，那真的是廢機制無誤」、「太熱不送，下雨不送，太冷不送，不懂嗎」、「我5點訂的餐，現在都沒配到司機」、「昨天開始就點不到了，連吃2天泡麵」。

也有人替外送員緩頰，歸咎是平台問題，「外送一單30~40元，天冷又下雨真的不如休」、「沒人送正常，昨天才聽外送員說又被砍薪」、「外送公司一直砍薪，這天氣當然沒人送」、「平台費用給的真的太少，每人要做遲早垮了」、「你小費給夠多自然有人會送」、「這天氣外送沒比較多錢的話誰要送」。