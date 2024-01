黃玠瑋特邀VOOID 洪申豪擔任演出嘉賓。(黃玠瑋提供)

「創作女聲」黃玠瑋《See You Down The Road》台北站圓滿成功。(黃玠瑋提供)

「創作女聲」黃玠瑋昨晚(1/22)在台北舉辦專場演出《See You Down The Road》,即使低溫特報、霸王寒流來襲,也澆不熄粉絲們的熱情,傍晚就開始排隊,更有貼心的歌迷發送自製超質感應援小物,飲料提袋以及TATTOO貼紙。

黃玠瑋登場的第一首歌〈我連快樂都不敢了〉,就直接逼哭全場,向來專注唱歌、話不多的黃玠瑋則感性道:「這次See You Down The Road 路上見專場,很開心我們又集合了,人生的路上見一次面就少一次,很珍惜跟大家相處的時光。」

擔任驚喜嘉賓的是VOOID樂團靈魂人物洪申豪,黃玠瑋表示「每一次看到台上的申豪,既具有放鬆的彈性、又有衝撞生猛有力的精準,現代難得的本格派熱情,這樣的帥是玠瑋很欽羨的狀態!」

兩人一起演唱〈礦石〉描述默默蟄伏的音樂人,因熱愛音樂及獨立創作而一直待在地底,自我鍛練慢慢結晶,只期待「也許有一天你會和誰共鳴」;黃玠瑋表示,「這首歌非常好聽,很難得看到洪申豪會緊張,我之前看到他都很狂放,這首歌〈礦石〉之前就選進專場的歌單,很榮幸能邀請他來,有機會希望能一起寫歌。」

兩個多小時的演出,黃玠瑋精心準備了25首曲目,除了〈游牧〉、〈喜歡一個人〉等膾炙人口的歌,還有平常比較少演唱,像是〈人魚〉、〈思念你〉以及〈Wonderland〉Remix版,更翻唱了好友吳青峰版的〈帶我走〉,以及只放在StreetVoice平台,尚未正式發行的〈多想和你一起〉等歌曲。