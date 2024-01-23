黃玠瑋特邀VOOID 洪申豪擔任演出嘉賓。（黃玠瑋提供）

「創作女聲」黃玠瑋《See You Down The Road》台北站圓滿成功。（黃玠瑋提供）

「創作女聲」黃玠瑋昨晚(1／22)在台北舉辦專場演出《See You Down The Road》，即使低溫特報、霸王寒流來襲，也澆不熄粉絲們的熱情，傍晚就開始排隊，更有貼心的歌迷發送自製超質感應援小物，飲料提袋以及TATTOO貼紙。

黃玠瑋登場的第一首歌〈我連快樂都不敢了〉，就直接逼哭全場，向來專注唱歌、話不多的黃玠瑋則感性道：「這次See You Down The Road 路上見專場，很開心我們又集合了，人生的路上見一次面就少一次，很珍惜跟大家相處的時光。」

擔任驚喜嘉賓的是VOOID樂團靈魂人物洪申豪，黃玠瑋表示「每一次看到台上的申豪，既具有放鬆的彈性、又有衝撞生猛有力的精準，現代難得的本格派熱情，這樣的帥是玠瑋很欽羨的狀態！」

兩人一起演唱〈礦石〉描述默默蟄伏的音樂人，因熱愛音樂及獨立創作而一直待在地底，自我鍛練慢慢結晶，只期待「也許有一天你會和誰共鳴」；黃玠瑋表示，「這首歌非常好聽，很難得看到洪申豪會緊張，我之前看到他都很狂放，這首歌〈礦石〉之前就選進專場的歌單，很榮幸能邀請他來，有機會希望能一起寫歌。」

兩個多小時的演出，黃玠瑋精心準備了25首曲目，除了〈游牧〉、〈喜歡一個人〉等膾炙人口的歌，還有平常比較少演唱，像是〈人魚〉、〈思念你〉以及〈Wonderland〉Remix版，更翻唱了好友吳青峰版的〈帶我走〉，以及只放在StreetVoice平台，尚未正式發行的〈多想和你一起〉等歌曲。