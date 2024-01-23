入冬最強寒流來襲，22日全台已有92起因心肌梗塞到院前停止呼吸心跳（OHCA）的案件，且未來24小時才是這波冷空氣威力最強的時刻，該如何正確、有效的保暖是一件很重要的事情，有外送員就分享自己禦寒的方式，同時也向其他人求教，想知道有沒有更好的方法，引起討論。

鄉民「vndytjrhu」今（23）日在PTT女板表示，雖然天氣非常寒冷，但為了生計還是要出門跑外送，「我已經裡面穿四件了，還貼上暖暖包，還是覺得有夠冷，有沒有更好的禦寒方法，請各位提供吧」。

不少人則認為穿雨衣是一件可以輕鬆做到，又非常保暖的事情，說「穿雨衣」、「最外面穿雨衣」、「穿雨衣保暖第一名」、「塞報紙、穿雨衣」、「雨衣很重要，雨衣附的帽子也要套上再戴安全帽」。

其他人也分享「手套，手暖，身體就不太會冷」、「防風外套手套加發熱衣」、「圍巾很重要，脖子暖全身暖」、「保暖內衣褲+防風衣褲」、「防水鞋」、「鞋子要挑不透氣的」、「買電熱手套、穿羊毛襪，四肢末端暖就全身暖」。