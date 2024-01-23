台北市寸土寸金，物價也比中南部縣市高，一名網友認為北投區物價便宜，也有景點與商圈，好奇北投是不是台北市最宜居的地方，引起不少在地人紛紛發聲，雖然居住環境不錯，但生活上卻有一個缺點難以擺脫。

一名網友在PTT八卦板發文表示，北投區的物價比台北市中心甚至桃園都還便宜，要到市中心搭捷運就很方便，如果想要遊玩，北投也有一堆山坡步道跟溫泉，要找平價美食的話，石牌夜市、北投市場有一堆，然後北投房價也比台北市中心低，綜合以上優點，好奇「北投區是台北市CP值最高的地方嗎？」

貼文引起熱議，不少人認同北投宜居，「北投真的超讚，超想去住北投」、「北投公園那邊買吃很方便，連鎖店全都集中在那」、「北投很像台北郊區沒錯，但物價相較信義中正區便宜很多，尤其菜市場的價格跟中南部差不多，自己覺得住北投非常有生活品質」、「北投超讚，缺點上高速、去市中心有點遠，其他都很好」、「真的適合養老，環境好還離醫院超近」

也有人點出北投的特有缺點，「北投只有一個缺點，硫磺」、「不是說有硫磺味」、「你知道家電要防硫處理嗎？」、「冷氣都要做防鏽就是，機車排氣管也很容易鏽掉」、「冷氣電視三年就壞掉」、「北投區的電器保固都比其他地區短」、「我土生土長北投人，電器裝潢跟飾品真的好容易壞掉」。