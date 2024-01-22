民進黨立委高嘉瑜競選立委失利，外界關注她的下一步，還有人點名2026台北市長選戰人選，由她、前台北市副市長黃珊珊對戰台北市長蔣萬安。蔣萬安則以「鴻鵠將至」回應，把眼前的事情好好專心做好，把每一步踩穩。

對於是否參戰2026台北市長，高嘉瑜指出，如果能為內湖、南港服務，對台灣和民進黨有幫助的事，她都會全力以赴。

蔣萬安則說，「鴻鵠將至」意指2人對弈下旗時，因為看到天鵝要飛了而分心，事情因此做不好，所以還是把眼前的事情好好專心做好，把每一步踩穩。