新一屆國會正副院長將於2月1日票選，民眾黨團支持方向備受外界關注，民眾黨主席柯文哲昨指出，藍綠回應訴求最後期限是28日，但民進黨團總召柯建銘稱，民眾黨演得太離譜，將自動被淘汰。對此，民眾黨準立委黃珊珊表示，民眾黨進入國會是要監督執政黨，希望成為穩定力量，不會特別針對什麼人或什麼事，將在26日開黨團會議討論、28日後做相關決定。

黃珊珊說，民眾黨26日開黨團會議，內部有溝通機制，請各黨正式回應民眾黨4項訴求，民眾黨不是針對個人或哪件事，而是希望各黨正面回應國會改革，當國會議長、副議長應該對國會改革有想法，不是誰推出來要怎樣，這不是民眾黨樂見的，雖然距離28日間仍有很多變化，但民眾黨立場很清楚，對人民有利會支持、不利的會監督。

媒體詢問，藍委傅崐萁提出5項主張，呼應民眾黨國會改革訴求，是否會合作？黃珊珊說，各黨人選有內部處理機制，等正式提名再合作。至於是否正副院長分開投藍綠，黃珊珊說，28日後再說。

另外，外界好奇，藍綠至今都沒回應，是否刻意避免民眾黨壯大？黃珊珊回應，待藍綠黨內處理完，再來回應較好。