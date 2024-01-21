立法院將於2月1日選出正副院長，國民黨不分區立委當選人韓國瑜將與立委江啟臣組「韓江配」角逐，而民眾黨8席立委的投票動向備受關注。政治評論員「歷史哥」李易修表示，韓國瑜出手一方面是形成一股國民黨年輕化、願意改革、傾聽民意的壓力，把球丟給民眾黨主席柯文哲，要讓民眾黨亮出「底牌顏色」，到底要跟藍營組在野聯盟還是進入執政聯盟幫助綠營；但柯在賭國民黨分裂內鬥，要國民黨回應6成民意，雙方踢皮球，輸的就是戰犯，接下來就是「柯韓開戰、藍白之爭第二回合」。

對於韓國瑜宣布立法院正副院長要韓江配，「歷史哥」李易修今(21日)在政論節目《週末大爆卦》表示，韓國瑜知道自己是人氣王，而江啟臣是中生代、當過黨主席、要選台中市長、連任三屆，但江並不符合黨內的傳統權力結構，韓國瑜搶先宣布韓江配，就是形成一種國民黨願意回應民眾和支持者的壓力，代表著國民黨願意改革、年輕化、尋求更好形象，且國民黨並不是不回應民眾黨訴求，而是有自己的做法，韓國瑜搶先提出韓江配還表態「雙進雙出」、不要假投票，就是要展現出強硬態度。

李易修認為，現在壓力是回到柯文哲身上，柯發文說「民眾黨不會成為國民黨內鬥的工具」，就是在賭國民黨會分裂內鬥，但只要國民黨最終能團進團出就沒問題，若國民黨這重要一戰沒有成功，就會被種下一顆被民眾黨裂解的種子。

李易修也直言，這場立法院正副院長的博弈，關鍵就是「民眾黨的底牌是甚麼」，過去民眾黨沒有地方執政、僅有少數民代，只是對藍綠不滿的疏洪道，但現在柯文哲已經是總統級候選人、立法院有8席立委，底牌什麼顏色就要亮出來了，白營是要作為「在野大聯盟」監督民進黨，還是加入「執政大聯盟」幫助民進黨？一翻兩瞪眼，不能沒有態度。

「韓國瑜其實看穿這件事」，李易修指出，韓的出手很簡單，提一個兼顧了中生代、改革派，進可攻退可守的人選江啟臣，讓民眾黨來決定、請民眾黨回應6成民意；而柯文哲的意思是說6成民意請國民黨回應，大家踢皮球，最後誰踢皮球踢輸了就是最大的戰犯，終於到了PK盤的時候，接下來就是「柯韓開戰、藍白之爭第二回合」，除非老百姓看懂這一局，否則民進黨就會繼續玩。