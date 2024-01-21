國民黨不分區立委當選人韓國瑜與立委江啟臣角逐立法院正副院長，針對「假投票」韓國瑜就會退選的說法，國民黨主席朱立倫反駁稱是「典型的製造謠言，純心破壞團結」。前立委郭正亮表示，朱立倫這話講得很硬，說不要破壞團結，「不一定有用」。

郭正亮今(21日)在政論節目《新聞大白話》中表示，今年的立法院長選舉，和1995年施明德那次選舉都非常重要。那一年施明德和劉松藩第一輪平手，後來施明德輸1票。今年立法院長可說是權力之爭，因為民進黨籍總統當選人賴清德沒有過半，立法院長是相當有權力運作的空間 。

郭正亮認為，國民黨務必要想一套方法，因為他對國民黨的黨紀能不能落實到不跑票，可說一點信心都沒有，不只是立法院長選舉，還包括未來法案以及預算的投票。

郭正亮指出，國民黨這次的立院黨團，首先恐怕要鍛鍊自己的黨紀。像民眾黨的黨紀就比較容易維持，因為都是不分區，只要有人違規，立刻開除、遞補 ，就看敢不敢違規。國民黨主席朱立倫這次講話也講得很硬，說不要破壞團結，但這不一定有用，這牽涉到這個黨內部的黨紀，還有民主運作的形成。