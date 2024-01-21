總統蔡英文在英國倫敦政經學院（LSE）的博士論文，曾被多次質疑為何要封存30年。前立委郭正亮表示，國民黨真的要拿出一點力量，比如只要不修正蔡英文論文封存的時間，國民黨就在立院拒審教育部的預算，這時民進黨籍總統當選人賴清德還要保護蔡英文嗎？他不認為。

郭正亮21日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，賴清德520就職之後，一定會砍一些東西，因為他也要切割蔡英文執政8年的關係。現在民進黨國會席次沒過半，就會有更多行政系統裡面的人願意把資料偷渡出來，民進黨恐怕會招架不住。所以他要選蔡英文任內明顯的弊案來作切割，像民進黨立委羅致政這件事，就看刑事警察局要不要公布 。這件事對賴清德來說，是很小的事。

郭正亮認為，事實上，大家是聚焦在賴清德要不要公布蔡英文的論文。國民黨在立法院若作個決議，說教育部如果不公開，甚至不修密封30年，就拒審教育部的預算，大家來槓，看誰槓得久。

主持人麥玉潔問到，賴清德敢碰蔡英文的論文嗎？郭正亮回應說，這不是賴清德的問題，而是國會有沒有夠力。所以國民黨真的要拿出一點力量，要立威，比如只要不修正蔡英文論文存封的時間，就拒審教育部的預算，賴清德來講也沒用，這時賴清德還要保護蔡英文嗎？他不認為。因為論文封存30年，本來就不合理。