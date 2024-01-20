立法院長游錫堃19日接受專訪表示，小黨來擔任國會行政的工作，這是有可能的。此舉被外界解讀，游錫堃拋「綠白合」，由小黨擔任議長。民眾黨立委陳琬惠今（20）日披露，目前她在黨內聽到大部分的聲音，都覺得「絕對不可以這麼做」；如果讓民眾黨當正的（立法院長）呢？陳琬惠直言，「目前我們沒有這樣的討論」。

游錫堃19日接受《自由時報--官我什麼事》節目訪問，談起小黨議長的論述；游說，既然三黨不過半，就有可能小黨來擔任國會行政的工作。游以立陶宛國會議長希米利特為例，她所屬的政黨，議員席次只占國會十分之一，仍擔任國會議長。游說，不是說下一屆一定是這樣，但在民主國家的議會，小黨擔任議長，是民主政治的常態。

對於「綠白合」是否有可能發生？民眾黨不分區立委陳琬惠今日在《新聞大白話》節目中披露，目前她在黨內聽到大部分的聲音，都覺得「絕對不可以這麼做」，尤其很多支持者覺得在選前已經很清楚，就是強力監督民進黨，對民進黨有非常多的不滿，尤其是新潮流。

如果讓民眾黨當正的（立法院長）呢？陳琬惠直言，「目前我們沒有這樣的討論」，游錫堃有點刻意拋出其他國家有例子，最後還是要看各黨拋出的議題在做最後決定。前立委郭正亮認為，院長一定是資深的，陳琬惠坦言民眾黨沒有資深委員。

郭正亮也補充，游錫堃說歐洲有小黨當議長的情形，都是沒有一個政黨超過40％，不然沒有人這樣做。

和國民黨還有機會合作嗎？陳琬惠說，照目前柯文哲的講法，「我認為都還在看兩黨的相關動作」。

對於柯建銘的看法，陳琬惠認為，柯建銘真的不要仗著當了非常久的總召，現在國會是新的狀態，絕對不是柯建銘說了算，不要一開始就把調子拉這麼高，不要馬上進入強力對立的狀況。