國民黨不分區立委當選人韓國瑜宣布與立委江啟臣搭檔角逐立法院正副院長，民進黨則推出游錫堃、蔡其昌。針對韓國瑜跟游錫堃，哪個人贏面大？前立委郭正亮認為，當然是韓國瑜。

針對韓國瑜、游錫堃誰贏面大？郭正亮今(19日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，當然是韓國瑜，游錫堃準備回家休息吧。依他對韓國瑜的了解，韓國瑜本來應該不會先把副院長提出來，他應會先讓民眾黨醞釀，因為民眾黨也還沒決定是投給自己，還是跟國民黨搭檔？一下子就提出正副院長，好像會讓人感覺全部都要，那不就不留空間給人家。因此，此時他提出江啟臣為副院長人選，可能是質疑有人在串聯。

至於游錫堃，郭正亮認為，游錫堃本來就是目前為止程度最差的立法院長，他敢公開這樣講。事實上，民進黨立院正副院長都有競爭過。比如柯建銘就跟游錫堃競爭，柯建銘本來要選院長，到後來被勸退。蔡其昌和陳明文爭副院長，就真的假投票，不然憑什麼要讓給新潮流，所以這就是一個黨團文化，後來陳明文輸了，還不是乖乖回去當立委，這是很正常的程序，也沒什麼。