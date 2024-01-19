國民黨不分區立委當選人韓國瑜18日宣布，邀請立委江啟臣搭檔「韓江配」，角逐國會正副院長，另傳國民黨立委傅崐萁亦有意爭取副院長一職，但韓也強調會與江「雙進雙出」，引發討論。對此，國民黨主席朱立倫表示，大選當天他就與「未來的韓國瑜院長」談的很清楚，國民黨會非常清白、實在地團結所有黨內、黨團同志，一致行動、團進團出，也不排除與民眾黨合作副院長；另針對「假投票」韓就會退選的說法，朱也反駁稱是「典型的製造謠言，純心破壞團結」，韓國瑜結合江啟臣，他們會全力以赴，韓也會主動聯繫民眾黨及黨內立委朋友，希望發揮團結力量。

新北市長侯友宜（左）、新北市長侯友宜（左）、國民黨主席朱立倫（右）19日出席2024總統立委大選新北市感恩茶會，兩人謝謝大家的支持。（鄧博仁攝）國民黨主席朱立倫（右）19日出席2024總統立委大選新北市感恩茶會，兩人謝謝大家的支持。（鄧博仁攝）

朱立倫今(19日)傍晚出席新北市板橋區的侯康競選總部感恩茶會，會前受訪時被問及立法院長正副院長選舉。朱立倫表示，第三波民主改革的過程是非常關鍵的時刻，目前看到雙少數的執政黨，在總統大選、在國會都是少數的民進黨，主席賴清德當選總統，賴應該要有智慧及決心，面對正副院長，民進黨一定要清清白白，不要有金錢、陰謀、權位交換，朝野間也可以理性溝通，藍營會強烈監督，民進黨不要一開始就用小伎倆破壞未來台灣清明的民主政治環境。

有媒體問及傅崑萁是否有給主席壓力，希望副院長部分可以開放黨內假投票，會不會感到為難？朱立倫回應，在大選投票當天，他就與韓國瑜市長、未來的韓國瑜院長，談得非常清楚，國民黨會非常清白、實在地團結所有黨內、黨團同志，會一致行動、團進團出，會有主體性，當然不排除在副院長部分能與民眾黨合作，但一定會有堅定完整的立場。

朱立倫也提到，韓國瑜昨天的臉書說得非常清楚，這就是國民黨的立場，從來沒改變過，每一天都保持密切聯繫，也希望未來的院長韓國瑜，能積極與所有立委同志或黨團成員保持密切聯繫，甚至未來主動拜會包含民眾黨、其他立委朋友，爭取最多支持，團結國民黨的力量，在這當中不會看到任何的對立，也不可能被這些惡意、不當動機的傳言，想要把國民黨分化、破壞國民黨團結，不可能。

外傳若黨內進行「假投票」，韓國瑜將退選立法院長，對此朱立倫未正面回答，但指出「假投票」是典型的製造謠言，破壞國民黨團結，韓江配會全力以赴。下周一舉行的座談會的目標及對象不是黨內同志，目的是因應民進黨可能任何有不當的陰謀、策略性作為，並討論黨團幹部產生的時間和方式，黨中央向來尊重黨團自主，所以不需要再製造紛擾。