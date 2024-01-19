新一屆立法院將選出正副院長，國民黨不分區立委當選人韓國瑜與國民黨立委江啟臣，共組「韓江配」爭取立法院正副院長，民眾黨8席立委可能成為最終關鍵。對此，國民黨準立委葉元之表示，韓國瑜宣布搭檔江啟臣是對民眾黨「反守為攻」，願意合作但也不是非合作不可，韓今天也為江約了藍營立委餐敘，至於黨內還其他人想爭取副院長，葉透露，選後到現在還沒有得到訊息，「下個禮拜一早上十點會開第一次會」，應該會討論要不要假投票或是支持韓江配，到時候就會明朗化。

韓國瑜18日宣布，將與江啟臣搭檔爭取立法院長正副院長，但也提到若民眾黨願意合作，江啟臣願意禮讓，留下合作伏筆。今(19)日中午，韓、江也邀請國民黨立委當選人餐敘，其中有意爭取副院長一職的國民黨立委傅崐萁並未出席，引發討論。韓受訪則強調，他與江啟臣會「雙進雙出」。

對此，國民黨新科立委葉元之今在政論節目《狠狠抖內幕》表示，韓國瑜宣布韓江配，一方面有跟民眾黨釋出善意，若願意合作，江可以退，但也是表態韓國瑜不是非要跟民眾黨合作不可，國民黨也是有自己的組合。

葉元之透露，他是收到韓國瑜那邊的餐敘邀請，到了才發現江啟臣也在，這場飯局應該也算是為江啟臣約的，選前、選後也都沒有感覺江啟臣要爭取副院長，但江現在勢必會有動作，到時候江啟臣獲得黨內支持，民眾黨再來談合作，國民黨也不一定會想要。

「這就是反守為攻」，葉元之指出，民眾黨8個立委搞得像是80個立委一樣，這樣玩下去，其實大家也不一定要跟民眾黨玩，像民進黨也沒有要回應民眾黨。

葉元之也提到，韓國瑜做院長沒有人會懷疑，從選前就有這個氛圍，韓也積極為小雞輔選；至於副院長，韓國瑜昨天宣布副院長搭檔江啟臣，他也是看到臉書才知道，搞不好也不只傅崐萁有興趣，他猜黨內應該會進行假投票，過去也比較少會有院長直接找副院長搭配參選，「具體怎麼樣，下個禮拜一早上十點要開會，這是第一次開會，選完之後還沒開過會、還沒得到任何訊息」，應該會討論要不要假投票，或是支持韓江配，到下禮拜一應該會明朗化。