國會三黨不過半是民進黨必須面對的挑戰，立法院龍頭近日備受關注，民進黨立院黨團總召柯建銘表態民進黨將會由「游昌配」續戰，對此，現任立法院長游錫堃表示，必須完成法定程序，才會是民進黨代表，民進黨還沒開黨團會議，所以目前無法向大家報告，民主政治就是政黨政治、就是議會政治，政黨是很重要的角色，所以一定要配合民進黨政策。

游錫堃今出席蘭陽傳承營專題演講，面對媒體提問，三黨不過半是否有意要跟民眾黨合作？游錫堃表示，這部分是執政黨該考慮的，大家應該知道，全世界民主國家都是一樣，比如英國國會議長就是國會中立，該如何中立，因為要連任的時候，在那個選區任何政黨不提名跟他們競選，中立到這個程度。

游錫堃指出，以總統制國家議長來看，美國裴洛西當時在聽川普總統報告，曾經直接把川普的報告撕掉，裴洛西現在還是眾議員也很有影響力，雖然他是屬於拜登的執政黨，但也沒有當議長，拜登在眾議會也不是多數，在野黨也當議長，所以有很多事情在民主國家有各種組合。

游錫堃表示，還有日本也是自民黨跟立民黨，重要是執政要有聯合，政策可以在國會過半獲得支持，所以議長副議長對執政不是那麼重要。

至於是否會繼續爭取龍頭，游錫堃表示，自己之前曾說這屆做完就要退休，但是因為中央黨部一再希望他繼續，所以本來要退休，但既然黨需要他，就繼續來為國家服務。

針對蔡其昌是否為副院長適合人選，游錫堃說，蔡其昌很優秀，口才也很好，在基層服務也很札實，是很優秀的副院長，要當院長也沒問題

下屆議長要扮演什麼角色？游錫堃表示，一樣照立法院組織法第三條規定，大家應該把國會跟執政把他分開，全世界任何一個國家的聯盟，不是議長的聯盟，而是執政的聯盟。

他說，像是上次來的立陶宛國會議長希米利特，國會一席只有十分之一，議長副議長是中立的，選出來領導國會行政，要領導國會裡的公務員，讓國會可以順利運作高品質運作就這樣，議長誰當跟誰執政是兩個不同的方式，全世界真正民主國家，如果要聯盟是執政的聯盟不是議長的聯盟。