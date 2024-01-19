2月1日新國會會期開始，在三黨不過半的狀態下，民眾黨被視為可能左右立院龍頭的關鍵少數。立法院長游錫堃今(19日)日表示，民主國家多黨不過半基本上是一種常態，因此由「小黨來擔任國行政工作」，這是有可能的。

自由時報今報導游錫堃受訪內容。游被問到，為了爭取與小黨的合作，有沒有所謂的院長禮讓給小黨的空間，即所謂的「綠白合」變成「白綠合」？游錫堃回應，第一點，就民主國家多黨不過半，基本上是一種常態，任何組合都有可能；第二，既然多黨不過半，或三黨不過半，所以就可能小黨來擔任國行政工作，這是有可能的。

游錫堃舉例，前不久來訪的立陶宛國會議長希米利特，因為西洋棋很厲害，頭腦很好，在立陶宛一百多席的國會議員裡面，所屬政黨席次事實上只有占十分之一，但她擔任國會議長，在捷克的國民議會也是一樣。不只如此，他也提到，事實上在台灣，像是地方議會，經常也發生這樣的事情，所以不能排除，它就是有可能性；但他也強調「我講的不是說下一屆一定這樣」。

至於未來如果立法院長和執政黨是不同政黨，策略可能會不同，是否會擔心積極性的問題？游錫堃坦言，他確實會擔心，因為在台灣的各政黨外交、兩岸政策會有不同，所以未來的國會議長如果一個比較重視中共的意見，就不會去努力，很可能會邀請一些不是很重要民主國家。

游錫堃也呼籲，各政黨、各黨團，在推舉你的國會，台灣立法院院長的時候，應該要考慮到未來國會外交的重要性。