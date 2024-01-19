【全程字幕】傅崐萁有意爭立院龍頭？ 韓國瑜：對個人想法不予評論 @ChinaTimes

2024大選落幕，第11屆立委將於2月1日宣誓就職。國民黨不分區立委當選人韓國瑜已宣布「韓江配」角逐立法院正、副院長，並於今天中午宴請藍委；但與此同時，黨內也傳出傅崐萁有意爭取院長或副院長。對此，韓國瑜也親自回應了。

針對媒體詢問「怎麼看傅崐萁有意爭取院長位置」，韓說，對個人的想法不予評論，強調自己跟江啟臣聯手，是希望讓大家覺得立院煥然一新，要做全國民眾的立法院，忠實反映人民需求，「其他人的想法不在我們考量」。

國民黨不分區立委當選人韓國瑜18日宣布與國民黨立委江啟臣，搭檔角逐立法院正副院長。韓19日宴請國民黨籍立委，其中傳出可能競爭副院長的藍委傅崐萁沒有出席，但也有一說傅崐萁要的是院長職位，撲朔迷離。韓國瑜餐敘後出面受訪被問及傅崐萁有意參選，韓國瑜直言，對於個人其他想法不在考量之內，他跟江啟臣委員會堅定，雙進雙出。韓也強調，已對民眾黨釋出最大善意，「如果能夠藍白合，江啟臣不只鼻子大，心胸更大，他立刻放出。」

韓國瑜表示，事前有跟黨中央溝通過，黨中央也理解他們的理念。韓國瑜說，感謝江啟臣發揮大無畏勇氣，一起面對挑戰，下禮拜一會有一個黨內所有立法委員的集會，大家應該可以心中有話和盤托出。

至於傳出傅崐萁有意競爭立法院正副院長其一，韓國瑜說，對於個人想法不予評論，跟江啟臣聯手是希望立法院能夠讓人覺得煥然一新，有強大改革動力，做全國民眾的立法院，忠實反映人民需求，帶動整個國家前進，個人其他想法不在考量之內。

至於是否還有機會藍白合，韓國瑜說，他跟江啟臣聯合發表臉書講得很清楚，有最大誠意扮演好忠誠的反對黨，800萬民眾期待我們能當忠誠反對黨，能監督執政的民進黨，也跟民眾黨講得很清楚，如果能夠藍白合，「江啟臣不只鼻子大，心胸更大，他立刻放出，讓民眾黨跟我們藍白合，已經釋出最大善意，而且是真誠不虛偽的。」

韓國瑜最後表示，他跟江啟臣委員會堅定，雙進雙出，就這個組合來迎接立法院正副龍頭的挑戰，也尋求最大的支持，「我們會雙進雙出，這是核心理念」。此話也被解讀，國民黨會排除萬難，不讓黨內有其他候選人異音。