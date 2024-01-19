隨著大選落幕，立院下屆龍頭寶座成為政壇焦點，國民黨不分區立委當選人韓國瑜昨（18）日迅雷不及掩耳宣布推出「韓江（韓國瑜搭配立委江啟臣）配」，引發各界關注；並有傳聞指，因國民黨立委傅崐萁擬爭取副院長，韓才出手宣布韓江配，以防黨內分裂，對此，媒體人趙少康今受訪表示，他不確定到底是不是傅崐萁，但是韓江配確實是阻止黨裡面某個人對競爭副院長一職。

針對「韓江配」，趙少康受訪時表示，當然很好，韓4年前就想找江啟臣選副總統，江啟臣又在中部基礎蠻穩固的，好像也有意選下次台中市長，韓國瑜找江互補性蠻強的。趙少康還提到，因為立法院正副院長跟正副總統不一樣，是分開選的，所以兩個都要拉票。

趙少康還指出，選立法院正副院長，跟總統副總統不一樣，總統及副總統是在一張選票上面，一次選兩個人，但立法院正副院長是分別選的；他說，以前沒有前例由院長指定一個副院長，但可能立法院現在有別人也在「活動」副院長，也許韓國瑜不希望這個人變成副院長，才要找一個屬意的人選。

趙少康認為，韓國瑜說得很好，如果民眾黨願意推人，他們就禮讓，所以喊出韓江配，一方面是阻止黨裡面其他人對副院長有意、想要競爭，一方面也是向民眾黨喊話「可以推薦一個人」。媒體追問，傳出國民黨立委傅崐萁有意爭取副院長，韓國瑜才提韓江配不讓傅崐萁來？趙少康回應，他不知道確切是誰，搞不好想要爭取副院長的人也不止一個，當然還是要看民眾黨意願。

趙少康說，他通常比較不去細問到底是誰，都只是聽聽而已，而且也不確定到底是不是傅崐萁，但傅崐萁跟韓國瑜、朱立倫關係蠻好，到底是什麼合縱連橫，可能要去問當事人。

但趙少康對於民眾黨也開始感到不耐，「你到底要怎樣？你要自己選就講自己選；你要支持其他人，你就講支持其他人；要不然也可以我自己就不推人。」

趙少康直言，民眾黨沒有講自己推不推人，現在白營就有一點裝神弄鬼、撲朔迷離，現在大家摸不清楚，民眾黨到底想幹什麼。趙呼籲「一個黨開大門、走大路，要幹嘛講清楚可能比較好」；如果民眾黨有意，國民黨跟民眾黨兩個各推正副院長，才是一條正途，希望看到國民黨推正的、民眾黨推副的，才能替以後在野合作開路，但一開始就諜影重重，互相猜不透對方要幹嘛，那以後怎麼合作呢？