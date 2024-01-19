國民黨不分區立委當選人韓國瑜邀請立委江啟臣擔任副院長，「韓江配」成形。傳國民黨立委傅崐萁亦有意爭取副院長一職，傅崐萁昨深夜發聲明質疑，江啟臣2年後會投入台中市長選舉，若擔任立法院副院長，如何能調配時間兼顧地方選舉行程。「戰鬥藍」發起人趙少康今（19日）對此表示，韓國瑜應該是不想讓某人當副院長，所以才主動公布人選。前立委郭正亮表示，趙少康的判斷應該是正確的。

傳傅崐萁也有意爭取副院長一職，郭正亮今(19日)在政論節目《新聞大白話》中表示，趙少康耳聰目明，他的判斷應該是正確的。

郭正亮接著表示，這時就是考驗國民黨黨團運作、黨紀時刻，這件事很容易處理，若有人爭副院長，那就假投票，江啟臣應該會贏，反對江啟臣的人敢跑票嗎？萬一跑票、就要考驗國民黨的黨紀。郭正亮認為，新黨團有人敢在人事案跑票嗎？以前在議案上有國民黨人跑票，但人事案真的不常見。