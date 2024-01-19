爭立院副院長？傅崐萁聲明表態了 問江啟臣：要選市長如何兼顧 @ChinaTimes

國民黨不分區立委當選人韓國瑜與國民黨立委江啟臣，共組「韓江配」爭取立法院正副院長，傳國民黨立委傅崐萁亦有意爭取副院長一職。傅崐萁昨深夜透過某媒體發聲明，表示江啟臣2年後可能投入台中市長選舉，若擔任副院長，未來主持會議、接待外賓及眾多朝野協商，如何調配時間兼顧地方選舉與行程。江啟臣今則回應，現在最重要是國會事情。

針對韓江參選立院正副院長，傅崐萁表示，韓國瑜擁有高人氣，也是好好先生，但未來在立院對抗民進黨，必須要更強悍與調和鼎鼐跟民進黨周旋。

傅崐萁認為，江啟臣2年後可能投入台中市長選舉，若擔任副院長，未來主持會議、接待外賓及眾多朝野協商，如何調配時間兼顧地方選舉與行程。

傅崐萁表示，正、副院長分開選舉，不在同一張選票上，沒有誰搭配誰的問題，換句話說，任何人也都可以和韓國瑜搭配。2020年總統大選，國民黨初選期間，他協助韓國瑜順利在初選勝出，有革命情感及一定的合作默契。

對此江啟臣19日針對傅崐萁聲明，回應道，選務？選什麼？現在最重要是國會事情。江啟臣也說，韓國瑜今日宴請新屆立委，也是拜託大家支持韓江配。

另談到民眾黨部分，江啟臣表示，一樣釋出最大善意，希望能夠促成在野合作，今天韓國瑜也再度重申，希望有這樣的合作空間。媒體問及民眾黨選前挺韓，選後卻好像態度不一樣，江啟臣則表示，「我們態度沒變，選完了三黨不過半，希望能夠促成在野大合作，讓國會能夠真正發揮監督制衡力量，讓立法院成為真正人民國會，這是我們的共同目標。」

至於是否已跟民眾黨談過，江啟臣表示，他這邊還沒去談，要看未來怎麼發展，畢竟不是單方面的事，有新的進度會跟大家報告。