2024總統大選，國民黨總統候選人侯友宜敗選，中天主持人馬千惠透露，選前，中天《大新聞大爆卦》製作人去北港武德宮求籤，其中侯友宜的籤是「直須猴犬換金雞，縱有榮華好時節，可嘆長途日已西，河渠傍路有高低」，至於籤詩中的金雞，指的是台中市長盧秀燕，還是屬雞的侯友宜？媒體人陳鳳馨認為，盧秀燕被國民黨拱上去選總統的機率非常高。

中天《大新聞大爆卦》主持人馬千惠今(19日)透露，選前，製作人特別去北港武德宮求籤，幫3位總統候選人國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲、民進黨賴清德每人各求一張籤。其中侯友宜的籤詩有一句「直須猴犬換金雞」，解籤詩時提及猴年有可能會換金雞，那金雞指的盧秀燕、還是屬雞的侯友宜，而侯友宜到底還有沒有機會呢？

馬千惠問到，金雞指的是盧秀燕、還是侯友宜？陳鳳馨表示，她不是算命師，所以她也不知道，她不會去回答這樣的問題。陳鳳馨認為，侯友宜是敗選之將，何以言勇。台灣其實是一個會為勝選的人加光環，而不太會去真正理解失敗的人。她覺得，人生沒有必然的結果，如果侯友宜擁有這樣的能量，能重新點亮讓大家看見他，都是一件好事。

陳鳳馨表示，她也很期待盧秀燕，她這次大選展現出大格局的思維，是很好的。盧秀燕跟侯友宜之前的情況有一點類似，國政上的訓練還不夠，而盧秀燕被國民黨拱上去選總統的機率非常高，所以盧秀燕現在應該要去上課。她也想送一本《梅克爾傳》給盧秀燕，梅克爾當時擔任議員、部長時，就準備好要當總理。