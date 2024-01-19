民眾黨15日要求有意角逐立法院長的人做出修正「立法院職權行使法」、強化人事同意權審查、強化立委利益迴避規範、公開透明院長經費等4承諾。而國民黨前副總統候選人趙少康立刻代表戰鬥藍表認同，接著又提出四點主張，盼民眾黨也能同意並於立院合作。前立委沈富雄質疑說，趙少康選後怎麼變老實了？趙少康則回應稱，是沈富雄打電話給他，說對民眾黨很佩服，所以他才趕著去回應。

沈富雄19日在政論節目《少康戰情室》中表示，民眾黨那一天開記者招待會，黃國昌講得正經八百，出4個考題，他第一個時間點佩服了，覺得好厲害。但是他的感動在當天晚上就沒有了。

沈富雄接著表示，民眾黨就是延續它在選舉過程中所占的便宜，柯文哲就是玩兩個大黨，玩得一路都順風順水，玩得很得意，玩到最後，他雖輸，其實是贏的。所以柯文哲認為選完以後，他可以照樣去玩，要以最小的代價，逞口舌之快，贏得眾人的佩服，包括他在內。但是這次他可以得逞嗎？民進黨根本不甩他，民進黨稱這只是看候選人適格不適格，不是政見發表會。

沈富雄更質疑趙少康，「你怎麼選完以後，變得這麼老實了？」民眾黨提出4個條件，他還繼續往上加。趙少康回應表示，是沈富雄打電話給他，說對他們很佩服，還說不得了，將來民眾黨在立法院這樣搞，國民黨就沒混頭了，所以他才聽沈富雄的話趕著去回應。