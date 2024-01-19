立法院將於2月1日舉行立法院長選舉，國民黨不分區立委當選人韓國瑜出馬角逐，民進黨則由現任院長游錫堃競選連任。中天新聞針對「立法院長你看好誰？」進行街訪，有年輕人選韓國瑜，原因是「另外一個我連他的名字都不會念」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》19日派出記者針對「立法院長你看好誰？」進行街訪。一位年輕人表示，「答案是韓國瑜，我對游錫堃沒有那麼熟。相較之下，現在政治魅力最強的，可能是韓國瑜，就是只講政治魅力的話」。一位年輕人也說，「韓國瑜吧，因為越有錢的人，頭越禿，而且越有實力的人，頭也越沒有頭髮呀」。

年輕人也紛紛表示，「禿子因為他之前說『塞子』，『塞子』打出去就發大財了，我相信他會發大財。不認識游錫堃呀，我只認識禿子」、「我應該也是韓國瑜，因為另外一個我連他的名字都不會念」、「這我不知道是誰，游錫什麼的，不熟不熟」、「我覺得是游錫堃，原因就是總統是民進黨呀」、「韓國瑜，他比較帥呀」。