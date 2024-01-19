新一屆立法院將選出正副院長，國民黨不分區立委當選人韓國瑜與國民黨立委江啟臣，共組「韓江配」爭取立法院正副院長。資深媒體人張禹宣在臉書驚爆，韓江配這一手，釣出民眾黨的真心實意，就是想綠白合！

張禹宣分析，立法院正副院長投票，分為上午選院長、下午選副院長。只要早上的結果開出，就能夠知道「白選之人」究竟是韓國瑜還是游錫堃，但真正的問題在於二輪投票。

張禹宣指出，當早上進行院長選舉時，民眾黨第一輪勢必會自提人選，但最終「無人過半，進入二輪投票」。到了二輪投票，候選人只剩得票「前兩高」的韓國瑜與游錫堃，請問民眾黨會如何選擇？

張禹宣推測，民眾黨會忍痛投給游錫堃。如果上午游錫堃當選立法院長，中午時間民進黨自然會與民眾黨進行溝通協商，只需要問「副院長提誰？」到了下午副院長選舉第一輪，民進黨將所有選票灌入就收工。

張禹宣認為，除非柯建銘敢喊出「游錫堃蔡其昌」雙進雙出，否則都是在打假球。就國民黨而言，倘若民眾黨不合作，要嘛韓江一起上當正副院長，要嘛一起當陽春立委。倘若民眾黨願意合作，江啟臣隨時可以退，這就是最後的底線。

張禹宣直言，民眾黨用「四大訴求」，只是為了掩蓋自己允諾非綠選民的三大願景：「政黨輪替、聯合政府、立法院合作」，都將全數跳票。韓江配這一手，也釣出民眾黨的真心實意，其實就是想綠白合！