國民黨不分區立委當選人韓國瑜18日宣布「韓江配」，角逐國會正副院長，韓國瑜留下伏筆，表示「只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣委員更願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選」。另傳國民黨立委傅崐萁亦有意爭取副院長一職，韓國瑜強調會與江啟臣「雙進雙出」。對此，民眾黨主席柯文哲表示，民眾黨不會成為國民黨內鬥的工具，他還是呼籲各黨派進一步凝聚共識，實質推動國會改革，而不是喊口號而已。

柯文哲今(19日)在臉書粉專表示，這兩天立法院正副院長怎麼「配」、怎麼「合」成為焦點，各種排列組合都有，他很好奇，除了政治人物之外，一般人民對這些新聞會有感嗎？對人民而言，立法院要如何改革以增進立法品質與效率，嚴格監督人事權與行政機關，應該是比誰當立院龍頭來得重要。

柯文哲接著指出，眼看農曆年要到了，113年度高達6兆的國營事業預算，卡在立院尚未通過，導致台電、台水、中油 等國營事業制訂的新興計畫無法準時執行，只能「沿用去年編列的預算暫行」。請問這樣的立法院要如何守護國家財政紀律？落實分權制衡？

另外，柯文哲也表示，韓國瑜一方面找江啟臣當副院長，說要雙進雙出，一方面又向民眾黨喊話，說要是願意合作，江啟臣會禮讓。對此，柯文哲說，民眾黨不會成為國民黨內鬥的工具，他還是呼籲各黨派進一步凝聚共識，實質推動國會改革，而不是喊口號而已。這一次，民眾黨一定要發揮關鍵力量，讓立法院真正成為「 人民的立法院 」。