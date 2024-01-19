民進黨總統當選人賴清德今偕同副總統當選人蕭美琴，接受中央選舉委員會致送第十六任總統、副總統當選證書。賴清德表示，今天很榮幸得到人民的付託，要帶領國家繼續往前走，他和蕭美琴都堅定地承諾，未來會秉持民主大聯盟的精神，邀請「跨黨派、跨世代、跨領域」好的人才，籌組「清廉、勤政、愛鄉土」的政府建設國家、發展經濟、造福人民。

賴清德致詞全文如下：

蕭美琴副總統當選人、中央選舉委員會李進勇主委、陳朝建副主委、中選會各位委員、競選總部潘孟安總幹事、民進黨中央黨部代理秘書長楊懿珊，在場各位嘉賓，還有全體同仁大家午安、大家好！

首先要感謝中選會李進勇主委、陳朝建副主委，以及中央選舉委員會各位委員，在審查總統、副總統通過之後，也在第一時間公告之後便來到中央黨部，來送給我們當選證書，非常感謝中選會大家的辛苦。

這場選舉，可以說攸關台灣前途，中選會在李進勇主委帶領之下，各位委員戮力同心，同時也結合各縣市的選舉委員會，還有參與這場選務工作的所有人員，大家共同努力，順利完成這場重大的選舉，我在這裡也和美琴向大家表達由衷的感謝。

這個地方是民進黨中央黨部，民進黨的創黨精神就是「清廉、勤政、愛鄉土」。

這場選舉國際社會都非常關注，選舉的結果出來，整個過程國際社會也非常非常肯定。我也曾經跟美國參訪團，或是訪問團分享我的看法，就是在選舉造勢的選前之夜，民進黨跟國民黨都在板橋，而且距離不遠處。民進黨有二十萬人，國民黨也有二十幾萬人，但時間十點一到，選舉結束就結束了，結束之後所有的支持者就回家了，大家甚至還搭同一班、同一個車廂的捷運，快快樂樂，沒有任何的事情。

票開出來之後，我也接到了選舉的競選對手，包括侯友宜市長以及柯文哲主席的致賀電話。台灣在這場選舉裡面，全體人民所展現的對民主的堅持，而且對國際社會所傳送的多元理性、有活力的民主，也贏得國際社會非常大的肯定。

未來我跟美琴一定會全力以赴，然後，落實民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，以及「愛、非暴力、和平」的核心價值，推動國家進步、團結台灣、造福人民。

再次感謝中選會各位委員，今天特別撥空前來，非常感激。我剛剛也跟李進勇主委提到，這是他第二次送證書給我，當台南市市長第二次連任的時候，也是承蒙李進勇主委到台南，親自把證書親自送給我，我能夠在中央黨部再次接到李進勇主委跟大家所送的證書，我非常榮幸，謝謝大家，謝謝。