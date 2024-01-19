2024年總統及立委選舉結束，最高檢察署19日公布全國檢察機關選舉查察統計，彙整至18日為止，全國檢察機關受理偵辦妨害選舉案3820件、被告3977人，總共收押46名被告，已起訴134案、102人；其中境外勢力介選的《反滲透法》案件156案、354人，選舉賭盤1614案、1430人，另查扣賭盤、總統連署等不法所得現金共計5233萬多元。

本屆總統及立委選舉，因藍綠白「三腳督」選情激烈，法務部、最高檢察署指示全國檢警調嚴查選舉賭盤、假訊息、境外勢力介選3類妨害選舉案件，祭出介選2000萬、選舉賭盤500萬元的高額檢舉獎金，警政署也給予偵破選舉賭盤案警方人員記功獎勵，因此民眾檢舉爆量，警方也卯足全力偵辦選舉賭盤案件。

最高檢表示，彙整至1月18日為止，全國檢察機關共偵辦3820件妨害選舉案件，被告人數共3977人，其中「選察字」250件情資、「選他字」2285件、「選偵字」1285件。共有無黨籍立委候選人馬治薇46人遭收押，目前檢察官已起訴134案、102人。另幽靈人口案21案、被告39人；假訊息妨害選舉案件，全國檢察機關共偵辦446案、被告411人。

此外，選舉賭盤案有1614案、被告1430人，案件遍及全國，尤以中南部為多。，至於涉及境外勢力介選《反滲透法》案共有156案、354人，被告包括馬治薇、前立委張顯耀等人在內，這兩種妨害選舉案件均是史上最多。

據最高檢統計，目前全國檢察機關查扣不法所得共計5233萬多元，亦創下近年檢察機關選舉查察紀錄，其中以選舉賭盤案最多，其次是全國各地的郭台銘總統連署不法案、還包括少部分的賄選案的買票現金。