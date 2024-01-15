交通部運輸研究所今（15）日召開記者會說明去年施政成果及今年工作目標，將透過5G技術應於提升緊急救援車輛優先號誌控制功能，救護車出勤趕路時一路綠燈，不被號誌阻礙，台中市已在示範測試，未來建置指引推廣普及，全國有一套標準，今年則導入道路安全檢查制度，即時找出道路存在的安全風險。

運研所彙整去年10項施政成果，包括去年完成《道路交通安全基本法》，行政院於今年元旦公告施行；推動無人機交通領域創新應用與發展，偏鄉物資補運驗證；公路公共運輸永續及交通平權計畫（2025年至2028年）200億元；完成電動大客車智慧充電場域驗證等。

今年重要推動工作包含8大面向，運研所長林繼國提到，透過5G技術導入智慧交通，今年持續提升緊急救援車輛優先號控功能，避免救護車被紅燈耽誤塞在車陣中，提高順利通過路口的機率，除救護車輛外，消防車也將納入考量。

林繼國說，運研所先以研究計畫驗證，如何導入5G技術應用，讓緊急救援車輛在道路出勤，減少不必要的交通號誌阻礙，找到最好建議作法後，讓車輛快速完成救護任務。今年除了持續提升功能，並擴大緊急優先號誌控制功能實施範圍，擬訂建置指引推廣應用，全國都有一套標準化作法。

林繼國表示，考量地方政府意願與道路號誌配合技術發展，目前優先在台中市試辦；雖然目前僅為據點示範區，但未來發展純熟後，提供建置指引，進而達全國標準化，就有機會普及推廣應用至其他縣市，提升整體都市運輸服務水準。

今年運輸安全的工作方面，林繼國指出，今年將發展預防道路安全分析工具，導入道路安全檢查制度，研擬我國道路安全檢查表與手冊初稿，希望國內既有道路或新建道路，在建設完成啟用後，都有檢查制度可依循，找出是否引發道路交通安全風險問題，發揮及時改正效用。

林繼國表示，將透過無人機空拍分析道路潛在交通衝突，前期會針對路口進行，接著再擴充到路段，優化交通衝突分析軟體功能，辦理車道擦撞衝突、追撞衝突兩項先導測試計畫，讓事故改善變成事故預防。