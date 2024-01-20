【全程字幕】韓江配「雙進雙出」爭立院龍頭！ 韓國瑜一開口狠酸三立「這句」 @ChinaTimes

立院龍頭藍推韓江配！江啟臣喊「副院長願禮讓」 民眾黨：不會私下利益交換 @ChinaTimes

立法院將在2月1日開議，立院龍頭之爭也提前開打，國民黨立委當選人韓國瑜率先表態和立委江啟臣搭檔競選，但也說若民眾黨提副院長人選的話願意合作。民眾黨主席柯文哲昨（19日）回應，台灣民眾黨不會成為國民黨內鬥的工具」。對此，媒體人謝寒冰今（20日）在中天《周末大爆卦》中分析，很明顯是見縫插針，現在正在為自己背信找理由！

柯文哲昨天發文指出，台灣民眾黨不會成為國民黨內鬥的工具，呼籲各黨派進一步凝聚共識，實質推動國會改革，而不是喊口號而已，這一次，民眾黨一定要發揮關鍵力量，讓立法院真正成為「人民的立法院」。

針對柯文哲的回應，謝寒冰指出，本來就沒打算合作，柯的回擊很明顯是見縫插針，現在正在為自己背信找理由；他認為，柯已經不想支持韓國瑜，但現在表明會被說背信，之前因民調關係已經背信了，一個頭兩個大，因此如今不願這句話由他口中說出。

謝寒冰分析，柯文哲目的是消遣國民黨，也把焦點集中在國民黨內鬥，這招很聰明；但他也認為，國民黨也不要怪別人，是自己創造被人家見縫插針條件。