下屆總統13日結果出爐，由民進黨推出的賴清德接棒總統蔡英文。對此，命理師小孟老師則發現一個神奇巧合，那就是我歷屆總統的中間字幾乎都有帶「ㄥ」音，而唯一的例外，就是前總統陳水扁。

小孟老師近日在臉書發文提到，大家有發現歷屆總統除了陳水扁以外，幾乎中間名都發ㄥ音！蔣中正的「中」發ㄥ音、蔣「經」國的經發ㄥ音、李登輝的登發「ㄥ」音、馬英九的英發「ㄥ」音、蔡英文的「英」發ㄥ音、賴清德的清發「ㄥ」音。另外，小孟老師還補充，國父孫中山的「中」也發ㄥ音。

針對上述情況，小孟老師推測，由此可見ㄥ音有天選之人有帝氣；也有可能是中華民國的第一個字是ㄥ音，顯示龍頭字；再者ㄥ字很像畚箕，能有強大吸引力聚眾橫掃選民魅力；另ㄥ字發鼻音，鼻子在相學代表財氣頂流之氣，因此才能之子輩出，也能逢凶化吉。

除此之外，小孟老師還詢問網友，下一任總統中間字會發什麼音呢？紛紛留言「ㄢ」、「ㄡ」、「好神奇～」、「下一任是誰？」、「小孟老師名字也有ㄥ喔」。

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