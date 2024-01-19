中央選舉委員會今（19）日舉行委員會議，會中審定通過並於同日公告第16任總統、副總統選舉當選人為賴清德、蕭美琴。民眾黨柯文哲及吳欣盈、賴清德及蕭美琴及國民黨侯友宜及趙少康分別可獲得補助金額為1億1071萬3980元、1億6758萬570元及1億4013萬630元。

中選會表示，選舉結果，3組候選人得票數分別為：柯文哲、吳欣盈：369萬0466票；賴清德、蕭美琴：558萬6019票；侯友宜、趙少康：467萬1021票。賴清德與蕭美琴為得票數最多之一組候選人，依法當選為第16任總統、副總統。

另依總統副總統選舉罷免法第41條第1項規定，各組候選人選舉得票數達當選票數三分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼30元。但其最高額，不得超過候選人競選經費最高金額。此次選舉，柯文哲及吳欣盈、賴清德及蕭美琴、侯友宜及趙少康分別可獲得補助金額為1億1071萬3980元、1億6758萬570元及1億4013萬630元。

中選會表示，上述3組候選人均為政黨推薦，依總統副總統選舉罷免法第41條第3項規定，候選人競選費用之補貼，應於當選人名單公告之次日起30日內，由中選會核算補貼金額，並通知推薦候選人之政黨，於3個月內掣據，向中選會領取。

中選會進一步表示，依總統副總統選舉罷免法第31條規定，候選人得票數不足選舉人總數百分之五者，其保證金不予發還。第16任總統、副總統選舉，選舉人總數為1954萬8531人，選舉人總數百分之五為97萬7427人。3組候選人得票數均超過選舉人總數百分之五，保證金均應予發還。