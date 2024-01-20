民進黨總統當選人清德僅獲4成選票，引發外界議論他「只做一屆」的可能性。對此，國際專家賴岳謙指出，近期選舉說明，「蔡英文路線」是個嚴重的錯誤，賴清德若是延續此路線，一定不會連任，但剛上任的他又無法推翻此路線。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉18日在中天直播節目《新聞千里馬》指出，若賴清德上任後前半年的支持度無法過半，就「完了」、會變成垃圾時間，吳認為，賴清德唯一的機會是打貪，因為這麼做不只會變成好總統，一些國民黨內形象好的立委，也不敢動他。

賴岳謙昨（19）日在政論節目《新聞大白話》表示，對賴清德和民進黨而言，4年之後一定是思考連任的問題，但總統蔡英文執政的8年實在是天怒人怨。他指出，民進黨在前年九合一大選大敗，今年大選喪失國會第一大黨地位，總統得票也只有4成，說明蔡英文路線是個嚴重的錯誤。

在賴岳謙看來，賴清德若是延續蔡英文路線，他一定不會連任，但剛上任的他又無法推翻此路線，所以，賴清德剛開始可能會先沿用蔡英文路線，待站穩腳步後就會逐步拋棄，並提出自己的路線，「可是賴清德路線是什麼，我們也搞不清楚」。