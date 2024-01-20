民眾黨前立委蔡壁如爆料表示，民眾黨主席柯文哲可能還處在「否定期」，自己有去安撫柯的情緒，因為民調都說柯是第2名。柯文哲的夫人陳佩琪似乎對柯落選仍耿耿於懷，昨（19日）又發千字文替柯文哲抱不平。前立委郭正亮表示，民進黨籍總統當選人賴清德只有拿到558萬票，立委選舉則拿到51席，對比總統蔡英文掉了17％，現在最沮喪的是應是賴清德。

郭正亮今(20日)在政論節目《新聞大白話》中表示，台灣選民結構大概50歲以上，就有900萬。柯文哲自己算一算，他在50歲以上有多少支持度；40到49歲則有280萬，這兩個年齡層加起來就快1300萬了。如果他的選民集中在20到29歲，怎麼可能當選。

郭正亮接著表示，柯文哲要趕快從「否定期」走出來，他已經選得很好了，不知道他在否定什麼？他怎麼會認為他會當選。

郭正亮指出，事實上，這一次選舉最沮喪的是賴清德，民進黨選前估票是42％到45％，賴清德認為可以輕鬆超過600萬票，結果只有558萬票，還有立委一戰選成51席，對比總統蔡英文掉了17％，所以現在才是賴清德的否定期。