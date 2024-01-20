針對立院龍頭之爭，現任立法院長游錫堃19日接受媒體專訪時，拋出有可能由小黨來擔任議長，並強調「綠白合」這件事，是執政黨該思考的問題。前立委郭正亮認為，「白綠合」不可能。不過，民眾黨若是跟綠營完全合作，民眾黨就完蛋了，恐會變成時代力量2.0。

針對立院龍頭之戰，郭正亮20日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，民眾黨最不能允許的是分裂投票，這必定大傷， 所以一定要團進團出。主持人 麥玉潔問，不會碰到一兩個跑票的狀況？郭正亮回應說，「那這個黨就完蛋了」。

主持人再問到，有可能白綠合嗎？對民眾黨來說很有吸引力吧？郭正亮認為，「白綠合」不可能。白營也許會認為韓國瑜是潛在競爭者，所以就不要讓韓國瑜當院長，可能就去支持游錫堃，副院長就支持國民黨江啟臣，是真的有人提這個案。不過，民眾黨若是跟綠營完全合作，民眾黨就完蛋了，恐會變成時代力量2.0。

郭正亮指出，民眾黨若是在正副院長選舉投給不同黨，還是能凸顯自己的主體性，因為民眾黨主要是要凸顯主體性，不能讓人家覺得它被收編。但不喜歡民眾黨的人，可能會質疑立法院長人選支持游錫堃，竟還說沒被收編。