2024立委選舉，藍白合可說在台中市發酵，台中市長盧秀燕輔選民眾黨立委候選人蔡壁如，又讓藍營立委台中市席次衝上6席。前立委蔡正元表示，白營很肯定盧秀燕，對她完全沒有戒心、完全沒有仇恨值，國民黨要好好珍惜盧秀燕這個資產。

蔡正元今(20日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，他要高度肯定盧秀燕，她的路線是正確的。盧秀燕上任後任用白營的大學姐，對白營的人來說，她是國民黨唯一伸出友誼之手的人，這是高度象徵性。現在又幫了蔡壁如，所有白營幾乎都認為，盧秀燕是個正派的人，他們很肯定盧秀燕。

蔡正元接著表示，盧秀燕4年以後，對白營來說，雖說是競爭力強的對手。不過，白營的人對她是完全沒有戒心、完全沒有仇恨值，國民黨要好好珍惜盧秀燕這個資產。

蔡正元指出，盧秀燕這次立委選舉擔任蔡壁如的競總主委，國民黨中央以及侯營三巨頭是很有意見的，還好盧秀燕輕輕鬆鬆的化解，盧秀燕的個人特質，就是一個媽媽個性，不跟人家樹敵，對白營選民則是多加呵護。